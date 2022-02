“Oggi posso”. Sorpresa Caterina Balivo: succede proprio nel giorno di San Valentino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Di recente Caterina Balivo ha raccontato a Verissimo di aver vissuto un periodo di crisi con il marito Guido Maria Brera: “In quest’anno e mezzo di pandemia, con mio marito si è creata una lontananza. Io avevo voglia di tornare a vivere, di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di viaggiare. Lui no, voleva seguire i suoi interessi, di essere un po’ più orso”, aveva spiegato la conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin. “In quei momenti devi essere brava a superarli, a parlarne, anche se ci sono dei giorni in cui hai voglia di chiamare l’avvocato – ha proseguito Caterina Balivo -. Sono arrivata a dei giorni in cui ho pensato: ‘Basta’. Poi ci sono dei figli e c’è un amore infinito. Penso che le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive e se c’è sempre l’amore. In questo caso, per fortuna l’amore c’è”. Ora la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Di recenteha raccontato a Verissimo di aver vissuto un periodo di crisi con il marito Guido Maria Brera: “In quest’anno e mezzo di pandemia, con mio marito si è creata una lontananza. Io avevo voglia di tornare a vivere, di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di viaggiare. Lui no, voleva seguire i suoi interessi, di essere un po’ più orso”, aveva spiegato la conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin. “In quei momenti devi essere brava a superarli, a parlarne, anche se ci sono dei giorni in cui hai voglia di chiamare l’avvocato – ha proseguito-. Sono arrivata a dei giorni in cui ho pensato: ‘Basta’. Poi ci sono dei figli e c’è un amore infinito. Penso che le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive e se c’è sempre l’amore. In questo caso, per fortuna l’amore c’è”. Ora la ...

