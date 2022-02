"Oggi inizia una lunga storia d'amore...". Michelle Hunziker, un terremoto: l'annuncio a San Valentino (Trussardi che dice?) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Primo San Valentino da single da dieci anni a questa parte, Oggi lunedì 14 febbraio 2022, per Michelle Hunziker. Già, lo scorso mese l'annuncio della separazione da Tomaso Trussardi. E ora, la bellissima conduttrice, pensa a se stessa. E nel giorno della festa degli innamorati, con la sua celebre autoironia, sdrammatizza su Instagram con una serie di stories in cui... si fa gli auguri da sola. Eccola, sensuale e in accappatoio, subito dopo aver fatto una doccia, mentre si riprende con lo smartphone e cita Oscar Wilde: "Ehi tu... Mich... Buon San Valentino! Oggi inizia una storia d'amore lunga una vita intera, quella con te stessa. Buon San Valentino a tutti voi", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Primo Sanda single da dieci anni a questa parte,lunedì 14 febbraio 2022, per. Già, lo scorso mese l'della separazione da Tomaso. E ora, la bellissima conduttrice, pensa a se stessa. E nel giorno della festa degli innamorati, con la sua celebre autoironia, sdrammatizza su Instagram con una serie di stories in cui... si fa gli auguri da sola. Eccola, sensuale e in accappatoio, subito dopo aver fatto una doccia, mentre si riprende con lo smartphone e cita Oscar Wilde: "Ehi tu... Mich... Buon Sanunad'una vita intera, quella con te stessa. Buon Sana tutti voi", ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi inizia Million Day Estrazione 14 febbraio 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00 Il Million Day da il via ad una nuova settimana di estrazioni lunedì 14 febbraio 2022. Inizia nel segno dei suoi concorsi la settimana che si apre nella giornata degli innamorati, con la ...di oggi e ...

"Alto Tribunale dell'Amore" di Mery Mulazzani ... ci ha portati alla lontananza fisica, alla paura, alle barriere, in un momento in cui si inizia ad ... di far parte di un "noi" , e sentirsi a casa anche in uno spogliatoio , ed è per questo che oggi ...

Fiorentina-Atalanta, oggi inizia la vendita dei biglietti: i prezzi Viola News INPS, pagamenti dal 15 febbraio: RdC, Bonus, Naspi, Assegno! In generale, non esistono date fisse di accredito mensile. Solitamente, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale inizia a corrispondere l’indennità nelle prime settimane del mese per poi continuare ...

Denise, giudice Angioni: «Dai tabulati emergono stranezze» Molte potrebbero essere completamente inutili, ma quando si inizia a fare un ragionamento nuovo può capitare che alcuni elementi che prima nessuno aveva mai preso veramente in considerazione, ...

