Obbligo vaccini, Tar reintegra 26 militari. Dubbi costituzionalità su stesso decreto che sospende anche insegnanti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il decreto cautelare dalla I Sezione bis del Tar Lazio, pubblicato il 14 febbraio 2022, mette in discussione l’Obbligo vaccinale che la legge ha imposto per alcune categorie di lavoratori, come quella dei militari. Si tratta della stessa norma che ha introdotto l'Obbligo vaccinale per il personale scolastico che, in questa ordinanza, non viene citato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilcautelare dalla I Sezione bis del Tar Lazio, pubblicato il 14 febbraio 2022, mette in discussione l’vaccinale che la legge ha imposto per alcune categorie di lavoratori, come quella dei. Si tratta della stessa norma che ha introdotto l'vaccinale per il personale scolastico che, in questa ordinanza, non viene citato. L'articolo .

