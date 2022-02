Obbligo vaccinale, Abrignani: «Ha senso finché virus circolerà» (Di lunedì 14 febbraio 2022) «L'Obbligo avrà senso fin quando circolerà il virus e ho l'impressione che durerà anni». Sono le parole con cui il professor Sergio Abrignani, membro del Cts e professore di Immunologia presso l'Università di Milano, ha prefigurato un futuro in cui il vaccino resterà un fattore essenziale nella lotta contro il Covid e la possibilità che quelli che oggi sono gli obblighi possano continuare ad essere utili. Abrignani: «Ero per l'Obbligo quando non c'era, figuriamoci ora» Il riferimento è, ovviamente, a tutte quelle categorie professionali o anagrafiche per le quali oggi è stato disposto l'Obbligo vaccinale. Rispetto all'utilità, Abrignani ha espresso un punto di vista chiaro. «Secondo me si - ha chiarito - si tratta di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 14 febbraio 2022) «L'avràfin quandoile ho l'impressione che durerà anni». Sono le parole con cui il professor Sergio, membro del Cts e professore di Immunologia presso l'Università di Milano, ha prefigurato un futuro in cui il vaccino resterà un fattore essenziale nella lotta contro il Covid e la possibilità che quelli che oggi sono gli obblighi possano continuare ad essere utili.: «Ero per l'quando non c'era, figuriamoci ora» Il riferimento è, ovviamente, a tutte quelle categorie professionali o anagrafiche per le quali oggi è stato disposto l'. Rispetto all'utilità,ha espresso un punto di vista chiaro. «Secondo me si - ha chiarito - si tratta di ...

