“Obbligo fino al 2023” | la pessima notizia per gli italiani poco fa | salta l’addio

Per tutto il 2022 bisogna mantenere l'obbligo vaccinale e il Green pass. E quindi i piani per cancellarlo con la fine dello stato d'emergenza del 31 marzo vanno rigettati. Parola di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. In un'intervista rilasciata a Repubblica oggi Ricciardi spiega che il virus non scomparirà. Una nuova malattia si è aggiunta all'influenza ma è molto più grave: «Non dobbiamo pensare che sia tutto finito. Certo, i risultati raggiunti devono soddisfarci, ma il virus continua a circolare e ci vuole ancora attenzione, abbassare le difese rende possibile un ritorno di fiamma dell'epidemia. L'obbligo in questo momento è funzionale a evitare questo ritorno. Ci sono ancora 5 milioni di non vaccinati che tengono alto il numero dei morti. Per loro il virus resta molto temibile».

