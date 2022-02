Nuovo contratto, emergenza covid e precariato: “A tu per tu” con Pino Turi (Uil Scuola) [LIVE lunedì 14 febbraio ore 14,30] (Di lunedì 14 febbraio 2022) Torna "A tu per tu", le interviste in diretta su Orizzonte Scuola Tv ai protagonisti del mondo della Scuola. Oggi, lunedì 14 febbraio, a rispondere alle domande del giornalista Fabrizio De Angelis ci sarà il segretario generale della Uil Scuola Pino Turi. L'articolo Nuovo contratto, emergenza covid e precariato: “A tu per tu” con Pino Turi (Uil Scuola) LIVE lunedì 14 febbraio ore 14,30 . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 febbraio 2022) Torna "A tu per tu", le interviste in diretta su OrizzonteTv ai protagonisti del mondo della. Oggi,14, a rispondere alle domande del giornalista Fabrizio De Angelis ci sarà il segretario generale della Uil. L'articolo: “A tu per tu” con(Uil14ore 14,30 .

Advertising

MentalitNeroaz1 : Per il rinnovo di Brozovic manca solo la firma, filtra estrema serenità. Per Perisic ci sarà un nuovo incontro a Ma… - pesposito2 : La serietà delle aziende si valuta anche dalla serietà dei partner cui affida la selezione del personale. È passato… - Rosabianca123 : RT @dawac72: @SigfridoRanucci @faffa42 Ma secondo voi è facile riempire 3 ore di #Report, decine di pagine del #Riformista o del #Fattoquot… - willycuba65 : @Nando_H501 La programmazione sta alle scadenze contrattuali che lui ha trovato quando ha accettato l’incarico:un n… - CorJuve : RT @girpelliano: Il piano della #Juventus per #Fagioli è quello di rinnovare il contratto in scadenza 2023 e vederlo all'opera in #SerieA l… -