Nuovo concorso straordinario per docenti con servizio, prova “entro il 31 marzo 2022”. Emendamenti al Milleproroghe (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nuovo concorso straordinario 2021: previsto dal Decreto Sostegni bis, avrebbe dovuto concretizzarsi con una prova disciplinare entro il 31 dicembre 2021 per poter avviare i vincitori verso l’anno di formazione e quindi il ruolo da settembre 2022. Nulla di tutto ciò è avvenuto, ma la legge esiste ancora e reclama urgenza e applicazione da parte L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 febbraio 2022)2021: previsto dal Decreto Sostegni bis, avrebbe dovuto concretizzarsi con unadisciplinareil 31 dicembre 2021 per poter avviare i vincitori verso l’anno di formazione e quindi il ruolo da settembre. Nulla di tutto ciò è avvenuto, ma la legge esiste ancora e reclama urgenza e applicazione da parte L'articolo .

