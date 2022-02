Nuova Opel Astra - La rivoluzione del Blitz è servita | ecco come va - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 febbraio 2022) In una delle mie ultime scorribande al Nürburgring (ormai troppo tempo fa, ahimè) ricordo nitidamente, all'altezza del Karrussell, un cartellone giallo con una frase, scritta rigorosamente in tedesco: wir sindsiamo noi). Non so se quel manifesto sia ancora lì, ma quelle parole rendevano benissimo l'idea di cosa rappresenta, per quella parte di Germania e non solo, il marchio del. In un certo senso, la sesta generazione dellaè il prodotto di quella cultura: la piattaforma è in comune con altre rivali del segmento C del gruppo Stellantis (DS 4 e Peugeot 308, per esempio), ma lo sforzo degli uomini e le donne di Rüsselsheim per distinguersi e, soprattutto, per rimanere intimamentesi può quasi toccare con mano. Che standing! Il mio primo contatto con ...