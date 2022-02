Novavax | il nuovo vaccino arriva tra 15 giorni | convincerà i dubbiosi?

(Di lunedì 14 febbraio 2022) "L'obbligo" di vaccinazione per gli over 50 "avrà senso fin quando circolerà il virus, e ho l'impressione che durerà anni. La vaccinazione è uno strumento fondamentale". Lo dice in un'...

... assolutamente legittimo, di ritornare alla vita precedente, dall'altro la paura di uncolpo ... "dovrebbe arrivare il 24 di questo mese ed essere disponibile", ha aggiunto il farmacologo, ...'Entro febbraio', ricorda infine, arriva ilvaccino: 'L'efficacia è la stessa, ma forse potrà convincere gli immotivatamente dubbiosi come alcuni genitori che temono per i figli. ...Dipenderà da come andrà la diffusione di eventuali nuove varianti, serve essere flessibili ... intervenuto a Elisir su Rai3. “Novavax dovrebbe arrivare il 24 di questo mese ed essere disponibile”, ha ..."L'obbligo" di vaccinazione per gli over 50 "avrà senso fin quando circolerà il virus, e ho l'impressione che durerà anni. La vaccinazione è uno strumento fondamentale". Lo dice in un'intervista alla ...