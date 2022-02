“Non abbiamo pagato”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, cena romantica (e gratis) per San Valentino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Giorno di San Valentino indimenticabile per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno vissuto un momento straordinario. I due hanno postato qualche video nelle Instagram stories, ma poi l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ ha raccontato tutto i dettagli, utilizzando anche un bel po’ di ironia nelle sue rivelazioni, durante l’ospitata radiofonica a R101 nella mattinata di lunedì 14 febbraio. E proprio questa sua esperienza in questo mezzo di comunicazione è stata apprezzata praticamente da tutti. Solo pochi giorni fa Giulia Salemi ha annunciato l’arrivo di un nuovo cane, che ha mostrato tra le sue braccia e quelle di Pierpaolo Pretelli: “Finalmente vi presentiamo Prince Valiant…oggi non ci siamo per nessuno. Chi mi conosce sa che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Giorno di Sanindimenticabile per, che hanno vissuto un momento straordinario. I due hanno postato qualche video nelle Instagram stories, ma poi l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ ha raccontato tutto i dettagli, utilizzando anche un bel po’ di ironia nelle sue rivelazioni, durante l’ospitata radiofonica a R101 nella mattinata di lunedì 14 febbraio. E proprio questa sua esperienza in questo mezzo di comunicazione è stata apprezzata praticamente da tutti. Solo pochi giorni faha annunciato l’arrivo di un nuovo cane, che ha mostrato tra le sue braccia e quelle di: “Finalmente vi presentiamo Prince Valiant…oggi non ci siamo per nessuno. Chi mi conosce sa che ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Speranza ha appena rilasciato un'intervista in tv. Abbiamo analizzato le sue risposte su #lockdown e #vaccini. E… - GiovaAlbanese : #Danilo: 'Questo gol lo dedico a tutta la squadra. Abbiamo mangiato tante cose non buone in questi mesi, ma siamo r… - borghi_claudio : @evelynbani @SabazioVirbio2 @henryAverydue @AleMedesi @GiovannaCampi6 Tanto per dire: da martedì si discutono gli e… - _comedincanto : @CaterinaSarubbi Il problema è che i tre geni al biliardo sono convinti, se convincono lei, abbiamo finito ??????? le… - SaxicaiaMolotov : RT @RaffaAngela: Svizzera: il referendum popolare boccia gli aiuti pubblici a giornali. In Italia noi abbiamo provato ad abolire i finanzia… -