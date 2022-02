No vax a Roma, niente caffè al bancone per Pappalardo: è senza green pass. La barista: “Ci hanno detto che dobbiamo morire di stenti” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sempre difficile il rapporto tra il movimento no vax e gli esercenti che si trovano a lavorare nei pressi delle loro manifestazioni. Durante la manifestazione dei no vax convocata per oggi a Roma in piazza Venezia, con circa un centinaio di persone accorse da tutt’Italia, il generale Antonio Pappalardo leader dei “gilet arancioni” e star del movimento no green pass ha creato scompiglio quando con un gruppo di sostenitori è entrato nel Bar Brasile in piazza Venezia senza mascherina e senza green pass. Ha dovuto mettersela e ha consumato il caffè all’esterno. Loredana, dipendente del bar, ha commentato così: “È da stamattina che vengono qui e ci insultano dicendo che dobbiamo morire di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sempre difficile il rapporto tra il movimento no vax e gli esercenti che si trovano a lavorare nei pressi delle loro manifestazioni. Durante la manifestazione dei no vax convocata per oggi ain piazza Venezia, con circa un centinaio di persone accorse da tutt’Italia, il generale Antonioleader dei “gilet arancioni” e star del movimento noha creato scompiglio quando con un gruppo di sostenitori è entrato nel Bar Brasile in piazza Veneziamascherina e. Ha dovuto mettersela e ha consumato ilall’esterno. Loredana, dipendente del bar, ha commentato così: “È da stamattina che vengono qui e ci insultano dicendo chedi ...

Advertising

Corriere : Manifestazione no vax a Roma: appuntamento alla 10 al Circo Massimo, non si presenta nessuno - repubblica : Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a Roma. Elicotteri sorvolano la capitale [di Luca Monaco] - Agenzia_Ansa : Raduno no vax, il centro di Roma blindato per la manifestazione #ANSA - occhio_notizie : Solo in pochi sotto l'Altare della Patria: 'Siamo qui per essere ascoltati, la polizia si schieri con noi' - fabbri333 : RT @HuffPostItalia: “Venite in piazza Venezia. Vi sto aspettando”. 200 presenti al raduno No Vax a Roma -