Niente figli per William e Kate subito dopo le nozze: il motivo era terribile! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il primo figlio di William e Kate non è arrivato nei tempi “normali”. Ecco perché a Kate furono imposti determinati tempi. La vita dei membri della famiglia reale d’Inghilterra è regolata da moltissime norme, consuetudini, leggi scritte e non scritte. Per questo motivo la vita dei reali è molto meno semplice e molto meno “da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il primoo dinon è arrivato nei tempi “normali”. Ecco perché afurono imposti determinati tempi. La vita dei membri della famiglia reale d’Inghilterra è regolata da moltissime norme, consuetudini, leggi scritte e non scritte. Per questola vita dei reali è molto meno semplice e molto meno “da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

matteograndi : No. Noi non rimpiangeremo i nostri visi coperti. E non li rimpiangeranno neanche i nostri figli. E non rimpiangerem… - Filli94 : @perazzi_alessia @DavPoggi a loro non frega niente dei nostri figli, dobbiamo proteggerli noi con le unghie e con i denti - canismvjor : e comunque per tantissimi anni si è sempre parlato di wanda e pietro come figli di magneto, se dopo tanto tempo rit… - MarcelloLentin3 : RT @Bino20081899: @FreeElf91 Ho il cuore a pezzi! È dura accettare tutto senza poter farci niente! I MIEI FIGLI MI HAN DETTO PAPÀ NON VACCI… - zephira_137 : RT @Bino20081899: @FreeElf91 Ho il cuore a pezzi! È dura accettare tutto senza poter farci niente! I MIEI FIGLI MI HAN DETTO PAPÀ NON VACCI… -