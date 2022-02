NFL, Super Bowl LVI: i Los Angeles Rams piegano 23-20 i Cincinnati Bengals e fanno loro il Lombardi Trophy (Di lunedì 14 febbraio 2022) I Los Angeles Rams alzano sotto il loro cielo il Lombardi Trophy, dato che il trionfo nel Super Bowl LVI è arrivato proprio nello stadio di casa, il fantastico SoFi Stadium di Inglewood, nei sobborghi della metropoli californiana. L’ultimo atto della stagione NFL 2021-2022 ha visto i gialloblù piegare i Cincinnati Bengals con il punteggio di 23-20, al termine di un match che, come tutta la post-season, è stato un concentrato di emozioni. I Cincinnati Bengals si fermano proprio sul più bello, a pochi secondi dalla fine, ma il futuro è tutto dalla loro parte con Joe Burrow e Ja’Marr Chase che formano già un duo formidabile. Los Angeles Rams – ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) I Losalzano sotto ilcielo il, dato che il trionfo nelLVI è arrivato proprio nello stadio di casa, il fantastico SoFi Stadium di Inglewood, nei sobborghi della metropoli californiana. L’ultimo atto della stagione NFL 2021-2022 ha visto i gialloblù piegare icon il punteggio di 23-20, al termine di un match che, come tutta la post-season, è stato un concentrato di emozioni. Isi fermano proprio sul più bello, a pochi secondi dalla fine, ma il futuro è tutto dallaparte con Joe Burrow e Ja’Marr Chase che formano già un duo formidabile. Los– ...

