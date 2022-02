New Holland alza il livello delle prestazioni e del comfort con la nuova terna Serie D (Di lunedì 14 febbraio 2022) New Holland Agriculture compie un altro significativo passo avanti nel rinnovamento delle sue macchine construction leggere con una nuova gamma di terne, che fa seguito al recente lancio della pala gommata Serie D. La nuova Serie D fa leva sui punti di forza delle terne New Holland per offrire vantaggi significativi in termini di produttività, sicurezza e comfort dell’operatore. Alain de Nanteuil, New Holland Light Equipment Europe Leader, afferma: “Le nostre terne sono il massimo della versatilità in quanto combinano la forza e l’efficienza di una pala compatta con la precisione e la versatilità di un autentico miniescavatore. Sono una vera risorsa per tutti i tipi di attività, dai seminativi all’orticoltura fino ... Leggi su cityroma (Di lunedì 14 febbraio 2022) NewAgriculture compie un altro significativo passo avanti nel rinnovamentosue macchine construction leggere con unagamma di terne, che fa seguito al recente lancio della pala gommataD. LaD fa leva sui punti di forzaterne Newper offrire vantaggi significativi in termini di produttività, sicurezza edell’operatore. Alain de Nanteuil, NewLight Equipment Europe Leader, afferma: “Le nostre terne sono il massimo della versatilità in quanto combinano la forza e l’efficienza di una pala compatta con la precisione e la versatilità di un autentico miniescavatore. Sono una vera risorsa per tutti i tipi di attività, dai seminativi all’orticoltura fino ...

