Nevica nelle valli bergamasche | le foto dei nostri lettori

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Come annunciato dalle previsioni meteo è arrivata la neve anche in provincia di Bergamo. Lo testimoniano iche nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio ci hanno inviato diversedai loro paesi, imbiancati dai fiocchi che hanno iniziato a cadere dalle prime ore della giornata. Un San Valentino imbiancato quindi, in particolaree in attesa di capire cosa succerà in città, dove il Comune ha diffuso un’allerta: possibile neve questa serazone collinari della città e della Provincia, questa la previsione meteo per quel che riguarda la notte tra lunedì e martedì nella nostra città. Aprica e il Comune di Bergamo, seppur la neve prevista non sia particolarmente abbondante, hanno comunque attivato il piano neve previsto per l’inverno 2021/22, salando le strade ...

Advertising

pussydumaroc : Dovremmo andare verso primavera ma nelle mie zone NEVICA - Adriana64187335 : @nicoleee_franco Nelle colline di Parma nevica - ClaudioStiglia1 : @korma75 Ma è vero che finalmente dopo 75 falli nelle ultime 5 gare è stato ammonito Brozovic? Domani nevica a Malaga ?????????? - ElBondaz : Se nevica o piove troppo nelle altre città si trovano con sommersi da tre metri d'acqua e stanno chiusi 3 mesi - andi_ndr1 : RT @3BMeteo: Le nevicate attese nelle prossime ore. #Neve su Alpi di NordEst e parte dell'Appennino #fuorinevica #7febbraio https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Nevica nelle

BergamoNews.it

E' praticamente da quasi due mesi che sulle nostre montagne noned è una desolazione vedere le Alpi ricoperte solamente di arbusti secchi o alberi sempreverdi.prossime ore la dama ...La neve sulle alture di Imperia Il brusco calo delle temperature, che sulla costa si sono tramutate in pioggia, nell'entroterra hanno dato vita a una piccola imbiancata. La neve è già comparsalocalità sulle alture di Imperia, come a Cosio D'Arroscia. In pagina il video di Fabio Gravagno.localmente un po’ più in basso nelle conche prealpine riparate dalle correnti meridionali, come in alcuni tratti della Valbelluna specie verso il Feltrino; limite delle nevicate in leggero ...mette in guardia la popolazione Il bollettino di allerta del Centro funzionale provinciale presso l'Agenzia per la Protezione civile mostra che domani è previsto un moderato rischio potenziale di ...