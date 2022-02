Negramaro | “Abbiamo buttato il cuore al di là dell’ostacolo”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “Avevamo programmato il tour deiper un certo periodo dell’anno ma, con l’esperienza, ci siamo premuniti di un piano B per portare il tour del 2021 agli inizi del 2022. Sembrava che la situazione epidemiologica stesse migliorando ma non è stato così“, ha dichiarato il Presidente di Live Nation Italia Roberto De Luca che ha aperto la conferenza stampa deiannunciando la cancellazione del tour che sarebbe dovuto partire nei palasport a marzo. “Sono stanco di vedervi così. Mi manca il confronto diretto, il contatto fisico, quello vero. Dopo l’esperienza dei palazzetti e degli stadi avevamo già pensato di fare un tour nei teatri che sarebbe arrivato più in avanti. In un momento tragico come questo non ci siamo mai fermati. Probabilmente i fan saranno tristi e scontenti della notizia dell’annullamento del tour, ma sono certo che ...

ROMA - "Abbiamo provato in tutti i modi a riportare la nostra musica nei palazzetti ma il perdurare della situazione pandemica ci ha costretti a riprogrammare i concerti in autunno". I Negramaro spostano la conferenza stampa in streaming di presentazione del nuovo tour italiano ed europeo unplugged dei Negramaro, battezzata "Unplugged European Tour 2022", vedrà i Negramaro presentare le loro canzoni in una veste inedita e tornare a esibirsi nei teatri dopo 15 anni dalla serie di live "La finestra tour a teatro"