NASCAR | Daytona 500 | orari | canale tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si accendono questo week-end i motori dellacon la gara più importante dell’anno: la500. Il ‘World Center of Racing’ si prepara per l’inizio della stagione agonistica, una evento da non perdere con il debutto delle nuove Cup Series. A due settimane dal ‘Clash’, il famoso impianto che sorge nello Stato della Florida si appresta per accogliere la prima competizione con le ‘Next Gen’, auto che non hanno nulla da che vedere con l’ultima generazione di stock car che ha gareggiato fino al 2021. Ilè fitto quest’anno, tutto si svolgerà in meno di una settimana vista l’assenza del già citato Clash che per la prima volta nella storia si è tenuto ad inizio febbraio nel Los Angeles Memorial Coliseum (California) in una speciale pista di 400 metri.Truck Series, Ben Rhodes cerca il bis. John Hunter ...