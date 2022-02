Napoli: due titolari infortunati. Le condizioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Decisamente una brutta tegola per il Napoli. Durante la gara con l’Inter (pareggiata con rammarico) due calciatori decisamente importanti per lo scacchiere tattico di mister Spalletti sono stati costretti a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Politano e Lobotka, infatti, autori di una buona prestazione fino alla loro uscita di scena, resteranno fuori dal campo per un bel po’. Il comunicato del club “Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo”. Napoli, le condizioni di Politano Per l’esterno romano classe 93 gli esami ... Leggi su zon (Di lunedì 14 febbraio 2022) Decisamente una brutta tegola per il. Durante la gara con l’Inter (pareggiata con rammarico) due calciatori decisamente importanti per lo scacchiere tattico di mister Spalletti sono stati costretti a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Politano e Lobotka, infatti, autori di una buona prestazione fino alla loro uscita di scena, resteranno fuori dal campo per un bel po’. Il comunicato del club “Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo”., ledi Politano Per l’esterno romano classe 93 gli esami ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli due Elongazione per Politano, lesione per Lobotka Questa la nota emessa dal Napoli. Due "brutte notizie", quindi, nella settimana della Europa League, per Luciano Spalletti, che ha recuperato Anguissa, Koulibaly e Osimhen ma che ha "perso" negli ...

Tre cose sulla 25esima giornata di Serie A ... dopo una partita finita in pareggio tra due squadre che si equivalgono, sono e si sentono moralmente autorizzati a chiedersi chi ha perso due punti ? Riguardando Napoli - Inter 1 - 1, in effetti, ...

Napoli, "Due cuori e un museo": l'arte festeggia San Valentino La Repubblica Il Mattino – Lozano, c’è la data del possibile rientro I suoi tempi di recupero però, potrebbero apparire più brevi del previsto rispetto ai due mesi circa ipotizzati. Infatti, la data cerchiata in rosso per rivedere il messicano in campo con il Napoli è ...

Napoli, Politano e Lobotka out: Arrivano brutte notizie dall'infermeria azzurro dopo il match di sabato contro l'Inter, notizie che non fanno sorridere Luciano Spalletti: come riportato dal sito ufficiale del Napoli ... stimabili ...

