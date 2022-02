Napoli, doppia tegola per Spalletti: gli esiti degli esami di Politano e Lobotka (Di lunedì 14 febbraio 2022) Spalletti dovrà fare a meno di Politano e Lobotka per le prossime gare: i due hanno effettuato gli esami strumentali dopo i problemi nel match contro l’Inter Il Napoli questa mattina ha sottoposto Politano e Lobotka ad esami strumentali dopo i problemi accusati contro l’Inter. Il comunicato della società: «Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022)dovrà fare a meno diper le prossime gare: i due hanno effettuato glistrumentali dopo i problemi nel match contro l’Inter Ilquesta mattina ha sottopostoadstrumentali dopo i problemi accusati contro l’Inter. Il comunicato della società: «Nella mattinata Matteosi è sottoposto aclinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra.anche per Stanislavi cuihanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo». L'articolo proviene da ...

