Napoli, come stanno Tuanzebe e Lozano: le novità ufficiali (Di lunedì 14 febbraio 2022) sui due giocatori che hanno svolto lavoro differenziato e terapie Dopo la gara contro l'Inter, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma giovedì alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una prima fase di torello. Successivamente esercitazione tecnica e lavoro di potenza aerobica. Chiusura con partita a campo ridotto e combinazioni con tiri in porta. Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha fatto terapia e palestra. Qui l'esito degli esami di Lobotka e Politano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

