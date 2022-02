Naomi Campbell mamma a 51 anni | mostra per la prima volta il volto della figlia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Gambe chilometriche, fisico perfetto, capelli di seta e pelle che sembra quasi ultraterrena. Vedereè una gioia per gli occhi, la dizione di come a 51si possa essere semplicemente divine. Una visione che inevitabilmente colpisce a ogni apparizione sulla passerella, ma stalo fa in modo molto diverso: la super moha posato per la copertina di Vogue Ukndo per lail, nata lo scorso anno. Una Madre Natura, il ritratto di una donna che ha sempre creduto nel suo sogno e adesso si gode la gioiamaternità., il dolcissimo ritratto con la ...

DrApocalypse : Naomi Campbell con la figlia sulla cover di Vogue

Quasi 35 anni dopo la prima volta,torna sulla copertina di Vogue con sua figlia tra le braccia. Una maternità taciuta al mondo, quella dell top model, che ha precisato: 'Non è stata adottata, è mia figlia'. La divina ...Di sicuro sono passati a trovarla Vladislav Doronin, il miliardario russo ex di, e un uomo misterioso, alto e biondo che, al netto di tutte le illazioni, altri non sarebbe che il ...Naomi Campbell ha rivelato il volto di sua figlia in un servizio che uscirà con il numero di marzo della rivista Vogue. La bambina - nata lo scorso maggio - "non è stata adottata", ha detto nel corso ...La copertina di Vogue Uk dedicata a Naomi Campbell è una delle cose più belle che vedrete oggi. Perché in quel ritratto, realizzato dal fotografo Steven Meisel, c’è la quintessenza di una ...