Nanni Moretti girerà a marzo a Cinecittà il suo nuovo film Il Sol Dell'Avvenire (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nanni Moretti annuncia il suo nuovo film, un periodo movie con Mathieu Amalric, Margheruta Boy e Silvio Orlando intitolato Il Sol Dell'Avvenire che girerà a Cinecittà a partire da marzo. Nanni Moretti si prepara a girare a Cinecittà il suo nuovo film, intitolato Il Sol Dell'Avvenire. Le riprese prenderanno il via a marzo e vedranno nel cast l'attore e regista francese Mathieu Amalric e il polacco Jerzy Stuhr. In precedenza Jerzy Stuhr è stato diretto da Nanni Moretti in Habemus Papam e Il caimano. Ne Il sol Dell'Avvenire si troverà a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022)annuncia il suo, un periodo movie con Mathieu Amalric, Margheruta Boy e Silvio Orlando intitolato Il Solchea partire dasi prepara a girare ail suo, intitolato Il Sol. Le riprese prenderanno il via ae vedranno nel cast l'attore e regista francese Mathieu Amalric e il polacco Jerzy Stuhr. In precedenza Jerzy Stuhr è stato diretto dain Habemus Papam e Il caimano. Ne Il solsi troverà a ...

Advertising

Variety : Nanni Moretti Rounds Off Cast For ‘Il Sol Dell’Avvenire,’ Set to Shoot at Cinecittà - ValentinaDAmic4 : Nanni Moretti girerà a marzo a Cinecittà il suo nuovo film Il Sol Dell'Avvenire - - SoniaSamoggia : RT @Cinecitta: Nanni Moretti torna a Cinecittà con 'Il sol dell'avvenire' - massimotwiter1 : @FadhilaHamici Certo anche Saviano la Murgia sono scrittori, come è un regista Nanni Moretti . ?? ?????? - Tp24it : L'anatema di Nanni Moretti: 'Con questi dirigenti non vinceremo mai' -