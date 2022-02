Nadia Battocletti record italiano sui 3000 metri! “Il mio messaggio d’amore per l’atletica” | primato demolito

(Di lunedì 14 febbraio 2022)ha realizzato il nuovodeimetri indoor. La mezzofondista si è letteralmente superata a Val-de-Reuil (Francia) e ha timbrato un vertiginoso 8:41.72, migliorando di oltre tre secondi il precedenteche apparteneneva a Silvia Weissteiner. Dopo 15 anni crolla quel tempo che valse all’altoatesina la maglia di bronzo agli Europei di Birmingham 2007 (8:44.81). La 21enne trentina è stata davvero strepitosa in terra transalpina, concludendo in seconda posizione alle spalle dell’etiope Ayal Dagnachev (8:41.32). La Campionessa Europa di cross under 23 si è resa protagonista di due giri conclusivi al cardiopalma, dove ha recuperato sulla nutrita pattuglia di atlete africane. Il mille finale da 2:50 è emblematico. L’azzurra fa nettamente meglio anche ...

Advertising

berenicegalatea : RT @AtletiDisagiati: Nadia Battocletti semplicemente #FAVOLOSA!! 8’41’’72 sui 3000m un attimo fa a Val-de-Reuil. PB, secondo posto davanti… - Marxtrixx : RT @AtletiDisagiati: Nadia Battocletti semplicemente #FAVOLOSA!! 8’41’’72 sui 3000m un attimo fa a Val-de-Reuil. PB, secondo posto davanti… - fastenseat : RT @AtletiDisagiati: Nadia Battocletti semplicemente #FAVOLOSA!! 8’41’’72 sui 3000m un attimo fa a Val-de-Reuil. PB, secondo posto davanti… - AtletiDisagiati : Nadia Battocletti semplicemente #FAVOLOSA!! 8’41’’72 sui 3000m un attimo fa a Val-de-Reuil. PB, secondo posto davan… - atleticaitalia : #atletica ?? “Ti amo atletica! Nella serata di San Valentino, questo record è il mio regalo” ?? Nadia Battocletti… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadia Battocletti

ha migliorato dopo quindici anni il record italiano dei 3mila metri indoor, a Val de Reuil, in Francia, con il tempo di 8:41.72. Battuto di oltre tre secondi il primato italiano che ...ha firmato una prestazione super a Val de Reuil, in Francia: l'azzurra ha fatto segnare il record italiano nei 3000 metri indoor . Il tempo di 8:41.72 ha permesso, infatti, all'...Grandissima prova di Nadia Battocletti, che a Val de Reuil, in Francia, frantuma il record italiano sui 3000 metri indoor che durava da ben 15 anni ormai. L’italiana arriva seconda con il tempo di ...Nadia Battocletti ha migliorato dopo quindici anni il record italiano dei 3mila metri indoor, a Val de Reuil, in Francia, con il tempo di 8:41.72. Battuto di oltre tre secondi il primato italiano che ...