Nadal al top anche nel golf | secondo in torneo amatoriale a Maiorca

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Rafaelnon si ferma. Lo spagnolo è reduce dall’incredibile trionfo ai recenti Australian Open, che lo ha fatto salire a 21 trofei Slam conquistati (nessuno come lui). Ma oltre al tennis, Rafa ha come passioneil, come ha lui stesso affermato proprio in Australia, spiegando che giocare sul green gli permette di mantenere la sua forma fisica. Econ buoni risultati, a quanto pare:ha infatti chiuso in seconda posizione nel Baleares Mid-Amateur, untra non professionisti andato in scena sul percorso del Club Aucanada, ad Alcudia, cittadina al nord di. Con un totale di 151 colpi,ha chiuso alle spalle del solo Federico Paez, vincitore con uno score di 139. SportFace.