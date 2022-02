Musumeci: in Sicilia il centrodestra sia unito. Se prevalgono i risentimenti saremo perdenti (Di lunedì 14 febbraio 2022) “In Sicilia e non solo in Sicilia il centrodestra perde quando si divide e fa prevalere i risentimenti al buon governo. Ecco perché ho il diritto ed il dovere di auspicare una coalizione unita che voglia raccogliere l’enorme lavoro fatto insieme”. Lo dice al Messaggero Nello Musumeci, esponente di centrodestra e governatore della Sicilia, rispondendo così all’azzurro Gianfranco Micciché. Quest’ultimo aveva infatti annunciato l’intenzione di candidarsi alla presidenza della Regione, mentre FdI intende appoggiare la riconferma dello stesso Musumeci. Guai in vista per la coalizione, dunque, se non si troverà la necessaria sintesi. Vicino a Fdl, Musumeci afferma che con Fratelli d’Italia “il mio movimento ha avviato un percorso di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Ine non solo inilperde quando si divide e fa prevalere ial buon governo. Ecco perché ho il diritto ed il dovere di auspicare una coalizione unita che voglia raccogliere l’enorme lavoro fatto insieme”. Lo dice al Messaggero Nello, esponente die governatore della, rispondendo così all’azzurro Gianfranco Micciché. Quest’ultimo aveva infatti annunciato l’intenzione di candidarsi alla presidenza della Regione, mentre FdI intende appoggiare la riconferma dello stesso. Guai in vista per la coalizione, dunque, se non si troverà la necessaria sintesi. Vicino a Fdl,afferma che con Fratelli d’Italia “il mio movimento ha avviato un percorso di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Musumeci: in Sicilia il centrodestra sia unito. Se prevalgono i risentimenti saremo perdenti - LiveSicilia : Miccichè, le polemiche, la pace: Musumeci, uno e centomila - LiveSicilia : Sicilia, Musumeci: “Il centrodestra quando si divide perde” - Miao21165695 : @MariangelaBona6 @RobertoMerlino1 Come è successo in Sicilia, dove il M5S aveva fatto il pieno di voti e dove Dino… - c_briguglio : Non “compos sui”, lavora per spaccare il #centrodestra in #Sicilia: un distruttore nichilista di Forza Italia, dell… -