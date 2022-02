Musica: ecco l’effetto che può avere che nessuno immagina (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Musica rimane uno dei doni più preziosi di cui possiamo godere. Ha la capacità di nutrire l’anima e il cuore. ecco i suoi effetti. Il mondo è un luogo incredibilmente vasto, ricco di popolazioni diverse, dalle differenti culture, ideologie, esperienze di vita e soprattutto lingue. Questi aspetti rappresentano la principale causa dei nazionalismi e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Larimane uno dei doni più preziosi di cui possiamo godere. Ha la capacità di nutrire l’anima e il cuore.i suoi effetti. Il mondo è un luogo incredibilmente vasto, ricco di popolazioni diverse, dalle differenti culture, ideologie, esperienze di vita e soprattutto lingue. Questi aspetti rappresentano la principale causa dei nazionalismi e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

teatrolafenice : ?? Un po’ di musica, ancora e sempre ci fa solo che bene.. ecco per voi un frammento dal Concerto n. 1 per pianofort… - SocialArtistOF2 : La musica dei Negramaro sarà protagonista del nuovo 'Unplugged European Tour' in partenza a settembre! Ecco le dat… - Dani65489209 : RT @QuanteStorieRai: Oggi a #Rebus parliamo di adolescenti e di musica con lo psichiatra Vittorino Andreoli e la direttrice d'orchestra Spe… - hazntimseyes : @TEAP0TSB3RRIES sisi certo. ecco non sapevo proprio, se tipo non so ci fosse musica sotto per dirti e magari lui mu… - DjPandaj : Siamo sempre il solito paese in cui contano di più le leccate di culo delle competenze professionali. Ecco perché d… -