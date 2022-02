Municipio XI | Lanzi | deposta corona in ricordo agenti uccisi da BR

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “Questa mattina ho deposto unain via dei Prati dei Papa, nel luogo in cui 35 anni fa persero la vita glidella Polizia di Stato Rolando Lanari e Giuseppe Scravaglieri, barbaramentedalle Brigate Rosse.” “Mentre ero lì molte persone si sono fermate per raccontarmi di quel maledetto 14 febbraio 1987, la paura provata negli istanti dell’assalto e il dolore per la morte dei due. Una ferita ancora aperta per il quartiere #Marconi e per ilRoma XI Arvalia Portuense”. Così in un post su Facebook Gianluca, Presidente delRoma XI. (Agenzia Dire)