Montale | Saffo | Gio Evan | 10 poesie per San Valentino

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sa, Sanè la festa degli innamorati. L’amore ha ispirato scrittori e poeti di tutte le epoche, che hanno sentito l’esigenza di rccontare i propri sentimenti, di mettersia nudo e di dar voce alle proprie esmozioni. Vi proponiamo dieci delle migliorida dedicare a chi amate… e se siete single potrebbero essere interessanti spunti per una coraggiosa dichiarazione.– Tu… anima mia Rapita nello specchio dei tuoi occhi respiro il tuo respiro. E vivo. … Shakespeare –Sonetto 116 Non sia mai ch’io ponga impedimenti all’unione di anime fedeli; Amore non è Amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l’altro s’allontana. Oh no! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; è la stella-guida di ogni sperduta barca, il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. Amore ...