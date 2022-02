Miriana Trevisan riceve una lettera da Biagio e commenta | “Lui è l’uomo che ho sempre desiderato”

Advertising

StraNotizie : GF Vip: Miriana Trevisan e Manila beccate nell'armadio. Parole in codice - CronacaSocial : Lulù Selassiè e Miriana Trevisan, ancora una volta, infrangono il regolamento ???? - simo_cantatore : RT @ChiaraFantaaa: Miriana Trevisan a 50 anni? #gfvip - sonoariete_ : RT @ChiaraFantaaa: Miriana Trevisan a 50 anni? #gfvip - PasqualeMarro : #MirianaTrevisan parole di fuoco dopo la lettera di Biagio -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Manila Nazzaro e, messaggi in codice al GF Vip/ Beccate dalla regia, cosa nascondono? Al momento, infatti, l'ex calciatore e commentatore sportivo non le ha fatto recapitare alcun ...Soleil e Gianluca Costantino trovano invece subito l'intesa, Nathaly Caldonazzo ha qualche imbarazzo con Barù , mentree Kabir Bedi riescono a coordinarsi dopo qualche ...In questi ultimi giorni la bella showgirl Miriana Trevisan si è spesso fatta domande sul suo rapporto con il giovane Biagio D’Anelli dopo il messaggio aereo che ha sorvolato sulla casa del Grande ...Ciò che hanno fatto Miriana Trevisan e Manila Nazzaro (contro Soleil Sorge) ha fatto imbufalire il pubblico, che ha chiesto la squalifica o quantomeno dei provvedimenti per una cosa che, se confermata ...