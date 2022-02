Minorenne aggredito da un adulto sugli spalti Stava seguendo la gara fra Siena e Grosseto

Advertising

NoiNotizie : #Taranto: anziano aggredito in pullman, denunciato minorenne -

Ultime Notizie dalla rete : Minorenne aggredito

La Nazione

... vinta poi dai maremmani, ma mentre assisteva al match è statoe picchiato da una persona ...il racconto di chi stava seguendo la gara " l'uomo avrebbe colpito il ragazzo (che è) ...... mentre si trovava in piazza Duca d'Aosta angolo piazza IV Novembre, avevadue riders ... tra cui unadi 17 anni, tre ragazze tra i 18 e i 22 anni ed un 18enne, tutti italiani. I ...Era arrivato a Siena per seguire dagli spalti la gara della categoria Under 17 fra i padroni di casa e il Grosseto (società per la quale è tesserato), vinta poi dai maremmani, ma mentre assisteva al ...Il minorenne era in centro per pranzare con gli amici, dopo la scuola, quando era sceso nella toilette per fare pipì. Uscendo era stato aggredito da due ragazzi che gli avevano preso il portafoglio ...