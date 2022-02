Milano, sciopero nazionale dei trasporti il 15 e il 25 febbraio: bus, metrò e tram Atm a rischio (Di lunedì 14 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Doppio sciopero nazionale nel giro di dieci giorni. È infatti in programma un primo sciopero nazionale per domani, martedì 15 febbraio, che, salvo sorprese, non dovrebbe avere ripercussioni sulla rete di trasporto pubblico milanese e un secondo sciopero, in data venerdì 25 febbraio, che invece potrebbe creare molti più disagi, arrivando addirittura a paralizzare il tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 14 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Doppionel giro di dieci giorni. È infatti in programma un primoper domani, martedì 15, che, salvo sorprese, non dovrebbe avere ripercussioni sulla rete di trasporto pubblico milanese e un secondo, in data venerdì 25, che invece potrebbe creare molti più disagi, arrivando addirittura a paralizzare il tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Milano, sciopero nazionale dei trasporti il 15 e il 25 febbraio: bus, metrò e tram Atm a rischio… - evangelista1951 : RT @UilmGenova: Milano , sciopero Cgil e Uil . La Uilm di Genova c'è, per un fisco e pensioni più equi - tizianatopo : @atm_informa @Sara02566253 Quindi ho capito bene, domani 15 febbraio non c è sciopero a Milano? Grazie -