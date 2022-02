Milano | Giornata Braille | Cramum porta arte multisensoriale di Morella all' Istituto dei Ciechi

(Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 feb. (Labitalia) - Il 21 febbraio si celebra laNazionale del. Laè stata voluta quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, in coincidenza con lamondiale della difesa dell'identità linguistica promossa dall'Unesco. Infatti, questo sistema consente aidi accedere al patrimonio culturale scritto dell'umanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel mondo siano 36 milioni le persone cieche e 217 milioni gli ipovedenti, ovvero coloro che hanno un residuo visivo, il totale rappresenta circa il 4% della popolazione mondiale. Il codicerappresenta quindi l'opportunità di accesso alla cultura scritta, dalla letteratura agli spartiti musicali, per ...

L'accesso è consentito ai soli possessori di green pass rafforzato e mascherina ffp2. Durante l'intera giornata sarà attivo il servizio bar dove si potranno trovare dolciumi, pop corn, zucchero filato ...
Milano, 14 feb. (Labitalia) - Il 21 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Braille. La giornata è stata voluta quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle ...