Milano-Cortina 2026, Brignone: "Non credo ci sarò, mancherà lo spirito olimpico" (Di lunedì 14 febbraio 2022) "A Milano-Cortina mancherà lo spirito olimpico, non credo ci sarò. A me piace lo spirito olimpico, ma così passa la voglia". Lo ha detto Federica Brignone, intervistata al termine della seconda prova di discesa alle Olimpiadi di Pechino 2022. "Si vivranno in un posto dove gli sport invernali sono di casa, le Alpi sono fantastiche, finalmente avremo i Giochi olimpici di nuovo in Europa. A me è piaciuto venire in Paesi nuovi, ma ci sono piste abituate a ospitare gare di sci alpino – ha spiegato l'azzurra -. L'unica cosa brutta delle Olimpiadi di Milano-Cortina è che sarà tutto sparso. Non ci sarà un villaggio olimpico, non ci sarà lo spirito

