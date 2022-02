Milano | 6 | 5 kg di marijuana e 28 mila euro negli armadi | la Polizia di Stato arresta tre persone

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Due gambiani e un italiano trovati in possesso di stupefacenti, bilancini di precisione, contanti e telefoni cellulari utilizzati come centralino dello spaccio

gaiaitaliacom : Milano: 6,5 kg di marijuana e 28 mila euro negli armadi: la Polizia di Stato arresta 3 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Milano marijuana

... un italiano classe 2001 con un grammo circa di; un italiano classe 2001 con un grammo ...PostPost è edito dalla Società Editoriale NuovaPost S.r.l.s , con sede in via ...Sempre nella notte, in piazza XXIV Maggio ed in darsena, i militari della CompagniaDuomo, ... un italiano classe 2001 con un grammo circa di; un italiano classe 2001 con un grammo ...Sabato scorso, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e ha sequestrato circa 6,5 kg di marijuana e oltre 28 mila euro. Intorno alle ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...