Milan | Romagnoli apre alla Lazio | si può chiudere

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Alessiodelpotrebbe seriamente essere il primo colpo del prossimo mercato della: i dettagli Secondo quanto riportato da La Repubblica, Alessioe Mino Raiola avrebbero apertocessione non rinnovando il contratto con il. Situazione che agevolerebbe la, squadra che negli ultimi giorni ha ammiccato verso il difensore. Il legame trae i colori biancocelesti è ormai cosa risaputa e potrebbe essere un ulteriore fattore decisivo per la chiusura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Romagnoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Alessiodelpotrebbe seriamente essere il primo colpo del prossimo mercato della Lazio: i dettagli Secondo quanto riportato da La Repubblica, Alessioe Mino Raiola avrebbero aperto ...A., società quotata sul segmento Euronext STARdi Borsa Italiana ("Be" e, unitamente alle sue ... Gli aspetti fiscali dell'Operazione sono curati per i Venditori dallo studio Tremonti...In scadenza di contratto con il Milan, Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995, sarebbe più vicino alla Lazio che alla Juventus: come riportato da "La Repubblica", infatti, il club ...I bianconeri rischiano però di non chiudere in tempo Alessio Romagnoli è pronto a esaudire quel sogno rivelato qualche anno fa: chiudere la sua carriera alla Lazio. Il difensore è in scadenza a giugno ...