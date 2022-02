Milan nuova capolista: Leão protagonista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milan nuova capolista della Serie A. La squadra di Pioli batte di misura la Samp dell’ex Giampaolo e approfittando del pari dell’Inter a Napoli si staglia in vetta alla classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi devono però recuperare ancora la gara del Dall’Ara contro il Bologna. La Juve a Bergamo mantiene il momentaneo quarto posto in classifica (Atalanta deve recuperare una gara). L’undici di Allegri sembra in netta ripresa, anche se il pari di Danilo è arrivato solo nel tempo di recupero. In fondo alla classifica, Genoa e Salernitana sembrano sempre più condannate alla retrocessione nella serie cadetta, dopo il pari fra le due a Marassi. Milan nuova capolista: con un Leão tutto da gustare Milan nuova ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022)della Serie A. La squadra di Pioli batte di misura la Samp dell’ex Giampaolo e approfittando del pari dell’Inter a Napoli si staglia in vetta alla classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi devono però recuperare ancora la gara del Dall’Ara contro il Bologna. La Juve a Bergamo mantiene il momentaneo quarto posto in classifica (Atalanta deve recuperare una gara). L’undici di Allegri sembra in netta ripresa, anche se il pari di Danilo è arrivato solo nel tempo di recupero. In fondo alla classifica, Genoa e Salernitana sembrano sempre più condannate alla retrocessione nella serie cadetta, dopo il pari fra le due a Marassi.: con untutto da gustare...

