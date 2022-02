Milan, Maignan uomo-assist: ha ragione Berlusconi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da un’area di rigore all’altra. Un lancio chirurgico lungo 65 metri dalla lunetta si trasforma in assist se a calciare è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da un’area di rigore all’altra. Un lancio chirurgico lungo 65 metri dalla lunetta si trasforma inse a calciare è...

Advertising

angelomangiante : Una vittoria firmata da un assist chirurgico di #Maignan per #Leao. Due simboli, insieme a Theo, Tonali etc etc, d… - AntoVitiello : ?? Per il #Milan si chiude una settimana perfetta: primo posto in classifica dopo il successo sulla #Samp. Decide un… - AntoVitiello : ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Le… - Corriere : «Io sono il pericolo»: tra Milan, banlieue e Breaking Bad, chi è super Maignan - sportli26181512 : Milan, Maignan uomo-assist: ha ragione Berlusconi: Da un’area di rigore all’altra. Un lancio chirurgico lungo 65 me… -