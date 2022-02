Milan | infortunio Ibrahimovic | sfida a Giroud | c’è la data del ritorno in campo

Leggi su goalnews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Goal News ? Pronti per una finale ufficiale, tornando nel regno dell'attaccante svedese. Alba in fondo al tunnel e grande ottimismo per ildi, vista lacontro la Salernitana del Day 26. In settimana ci sarà un bilancio sobrio sulla situazione del centro rossonero. Sta mostrando il massimo ottimismo, ma è chiaro che il recupero immediato del numero 11 rossonero non sarà una corsa contro il tempo, soprattutto in questo momento delicato della stagione,è solo al 100%, solo allora tornerà nelle mani di Pioli. Lo staff medico delimpedirà il rientro degli svedesi in caso di problemi fisici. Detto questo, l'ex Paris Saint-Germain e Galaxy faranno fatica a stringere i denti dalla partita contro la Salernitana. Lo svedese potrebbe tornare nel roster, ma ...