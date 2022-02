Milan, c'è una sola vera offerta per Romagnoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Nelle ultime settimane il nome di Alessio Romagnoli è stato spesso accostato alla Juventus. Il difensore è in scadenza di contratto... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Nelle ultime settimane il nome di Alessioè stato spesso accostato alla Juventus. Il difensore è in scadenza di contratto...

Advertising

angelomangiante : Una vittoria firmata da un assist chirurgico di #Maignan per #Leao. Due simboli, insieme a Theo, Tonali etc etc, d… - AntoVitiello : ?? Per il #Milan si chiude una settimana perfetta: primo posto in classifica dopo il successo sulla #Samp. Decide un… - AntoVitiello : #Milan, trattativa avanzata con #Wefox Italia come nuovo sponsor. Wefox, fondata a Berlino nel 2015, è una delle pi… - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: #Milan, trattativa avanzata con #Wefox Italia come nuovo sponsor. Wefox, fondata a Berlino nel 2015, è una delle più cono… - jeanpauldl1998 : @trimonaz @Gaucho_RN ha ragione nel complesso, nel senso che se immagino questo Milan con Botman al posto di Romagn… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan una Fiorentina, Piatek: "Non sento la pressione, voglio essere titolare qui" ... prima sbagliando un rigore e facendosi perdonare Decisivo ancora una volta Piatek, nuovo acquisto della Fiorentina nel calciomercato di gennaio. L'ex Genoa e Milan ha parlato così ai microfoni di ...

Fiorentina, Piatek: 'I rigori? Ci dovrò laovrare, quando ero in Germania...' Commenta per primo 799 giorni dopo l'ultima volta con la maglia del Milan, Piatek è tornato al gol in Serie A: 'E' stata una gara complicata come quella in Coppa Italia, ma siamo squadra e oggi l'ho visto - ha detto l'attaccante della Fiorentina - questo successo è ...

Sorpasso in relax per il Milan, Danilo in extremis salva la Juventus Il Sole 24 ORE Coppa Italia, Milan - Lazio 4 - 0: rossoneri in semifinale contro l'Inter Sport - La squadra di Pioli ha dominato il match. Leao segna il gol del vantaggio, poi il portoghese serve a Giroud la palla del raddoppio. L'attaccante segna anche il 3-0 prima del riposo. Nella ...

Torino, Pobega è stato operato: il comunicato del club Come riportato dal club granata in un comunicato, l’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore di proprietà del Milan sarà a disposizione per il derby di venerdì contro la Juventus grazie ...

... prima sbagliando un rigore e facendosi perdonare Decisivo ancoravolta Piatek, nuovo acquisto della Fiorentina nel calciomercato di gennaio. L'ex Genoa eha parlato così ai microfoni di ...Commenta per primo 799 giorni dopo l'ultima volta con la maglia del, Piatek è tornato al gol in Serie A: 'E' statagara complicata come quella in Coppa Italia, ma siamo squadra e oggi l'ho visto - ha detto l'attaccante della Fiorentina - questo successo è ...Sport - La squadra di Pioli ha dominato il match. Leao segna il gol del vantaggio, poi il portoghese serve a Giroud la palla del raddoppio. L'attaccante segna anche il 3-0 prima del riposo. Nella ...Come riportato dal club granata in un comunicato, l’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore di proprietà del Milan sarà a disposizione per il derby di venerdì contro la Juventus grazie ...