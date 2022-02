Migliaccio di Carnevale | il dolce più buono che c’è Ecco i segreti della nonna napoletana per farlo perfetto

Leggi su cityroma

(Di lunedì 14 febbraio 2022)Napoletano, ilmorbido che sa ditutti i passaggi peralla perfezione. Unche sicuramente si può fare tutto l’anno, dal sapore e dall’odore dolcissimo: quando si cuoce questo dessert la casa si riempie di: le pareti, le porte, il divano sembrano abbracciarci tra due soffici braccia, le sedie sembrano essere delle nuvole di zucchero. Non stiamo descrivendo il paradiso, ma un, ilNapoletano. Quello che si scioglie in bocca, un incontro di pace con se stessi, con il benessere ad ogni morso. Il sapore è indescrivibile,e nulla più. Ma come si fa? Andiamo a leggere gli ingredienti e a studiare i procedimenti., Riferimenti ...