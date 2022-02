Michelle Hunziker parla per la prima volta della fine del matrimonio con Trussardi (e di Eros Ramazzotti): “Lutto da affrontare” (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”. Così Michelle Hunziker parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi e lo fa a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Ma lasciarsi non è facile e la conduttrice aggiunge: “Una separazione è sempre un Lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. Come già anticipato da FQMagazine, Hunziker conferma poi la partecipazione di Eros Ramazzotti a “Michelle Impossible“, il one woman show della conduttrice svizzera in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”. Cosìper ladel suocon Tomasoe lo fa a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Ma lasciarsi non è facile e la conduttrice aggiunge: “Una separazione è sempre unda. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. Come già anticipato da FQMagazine,conferma poi la partecipazione dia “Impossible“, il one woman showconduttrice svizzera in ...

