“Mi ha ficcato la lingua in bocca”: clamorosa rivelazione di Barù. Cosa è successo? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dentro la casa del Grande Fratello Vip 6, Barù sta vivendo un momento particolare. Il gieffino si trova, infatti, al centro del gossip a causa di un bacio scambiato con Delia Duran. La venezuelana, entrata nella casa più spiata d’Italia, circa un mese fa, ha rotto molti equilibri che si erano venuti a creare nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Non solo il bacio con Barù, quanto, la venezuelana ha sconvolto l’amicizia che legava Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Il bacio a Barù ha, naturalmente, prodotto delle conseguenze a partire dalla gelosia di Jessica Selassié che aveva cominciato a flirtare con Antonio Medugno. Il bacio tra Delia e Barù Barù ha commentato con queste parole riferite a Davide Silvestri, il bacio con Delia Duran: “Quella mi ha ficcato la ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dentro la casa del Grande Fratello Vip 6,sta vivendo un momento particolare. Il gieffino si trova, infatti, al centro del gossip a causa di un bacio scambiato con Delia Duran. La venezuelana, entrata nella casa più spiata d’Italia, circa un mese fa, ha rotto molti equilibri che si erano venuti a creare nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Non solo il bacio con, quanto, la venezuelana ha sconvolto l’amicizia che legava Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Il bacio aha, naturalmente, prodotto delle conseguenze a partire dalla gelosia di Jessica Selassié che aveva cominciato a flirtare con Antonio Medugno. Il bacio tra Delia eha commentato con queste parole riferite a Davide Silvestri, il bacio con Delia Duran: “Quella mi hala ...

Advertising

eskekeke1 : @Ariesletmego20 @peppecono75 che jessica le aveva intimato di non parlare con baru e quindi stravolgendo le sue par… - DigerossRoss : @Perla36694000 @rebecca_ame veramente lui ha detto che le ha ficcato la lingua in gola, poi se era un battuta non so - _vanishingrace : @sansa_voglia Ma davvero eh cioè gli ha letteralmente ficcato la lingua in gola ed era pure mezzo addormentato quin… - sarnigri : giogio fiero di me perchè ieri non ho ficcato la lingua in bocca a nessuno - Rebelheart3775 : RT @solesupporter: Barù parlando del bacio di Delia “Mi ha ficcato la lingua in bocca” Ah cari jeru, da quando avete iniziato a votare le… -