Mezzofondo storico | Battocletti fa il record italiano nei 3000 metri

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un traguardo personale eccezionale, l'ennesimo, per Nadia. Ha conquistato il nuovosuiin Normandia al Meeting di Val-de-Reuil. Una gara al coperto per la numero uno delazzurro e un indoor, per la prima gara al chiuso di Nadia. Il tempo registrato è stato quello di 8:41.72. ha battuto il precedente crono di 8:44.81 che apparteneva a Silvia Weissteiner, ottenuto nel 2007. Campaccio e Cinque Mulini di cross per la campionessa europea under 23 e poi la Francia per scrivere la storia in pista.