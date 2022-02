Meteo | San Valentino spazza via l' inverno | primavera clamorosamente anticipata | dove sarà quasi estate

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La tanto annunciata perturbazione di Sanè giunta sull'Italia. I primi importanti effetti si avranno a partire dal pomeriggio di oggi. Il sito Il.it segnala che nelle prossime ore le terre assetate del Nord e del Centro riceveranno un'importante, anche se non bastante, dose di precipitazioni, sia sotto forma di piogge, sia in termini di nevicate.la neve, infatti, la principale protagonista dei prossimi due giorni. E' praticamente dadue mesi che sulle nostre montagne non nevica ed è una desolazione vedere le Alpi ricoperte solamente di arbusti secchi o alberi sempreverdi. Nelle prossime ore la dama bianca tornerà ad ammantare i rilievi a partire dai 700 metri di quota, ma attenzione, a causa dell'abbassamento delle temperature e dell'intensità delle precipitazioni, la neve potrà raggiungere ...