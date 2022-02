Meteo, Italia tra pioggia e neve ma la primavera è in arrivo (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – La tanto acclamata perturbazione di San Valentino è giunta sull’Italia. I primi importanti effetti si avranno a partire dal pomeriggio di oggi. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prossime ore le terre assetate del Nord e del Centro riceveranno un’importante, anche se non bastante, dose di precipitazioni, sia sotto forma di piogge, sia in termini di nevicate. Sarà la neve, infatti, la principale protagonista dei prossimi due giorni. E’ praticamente da quasi due mesi che sulle nostre montagne non nevica ed è una desolazione vedere le Alpi ricoperte solamente di arbusti secchi o alberi sempreverdi. Nelle prossime ore la dama bianca tornerà ad ammantare i rilievi a partire dai 700 metri di quota, ma attenzione, a causa dell’abbassamento delle temperature e dell’intensità delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – La tanto acclamata perturbazione di San Valentino è giunta sull’. I primi importanti effetti si avranno a partire dal pomeriggio di oggi. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it avvisa che nelle prossime ore le terre assetate del Nord e del Centro riceveranno un’importante, anche se non bastante, dose di precipitazioni, sia sotto forma di piogge, sia in termini di nevicate. Sarà la, infatti, la principale protagonista dei prossimi due giorni. E’ praticamente da quasi due mesi che sulle nostre montagne non nevica ed è una desolazione vedere le Alpi ricoperte solamente di arbusti secchi o alberi sempreverdi. Nelle prossime ore la dama bianca tornerà ad ammantare i rilievi a partire dai 700 metri di quota, ma attenzione, a causa dell’abbassamento delle temperature e dell’intensità delle ...

Avviso Meteo Ufficiale Urgente Definitivo: arriva la Neve, dettagli, orari e accumuli iLMeteo.it Le previsioni del tempo per lunedì 14 febbraio Maltempo in Italia con pioggia e il ritorno della neve fino a bassa quota, venti forti meridionali, mari molto mossi Oggi maltempo al Nord con piogge diffuse su Liguria, Lombardia e settori di confine ...

