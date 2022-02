Meta sceglie il giorno di San Valentino per farvi sapere che ora potete mandare vocali di 30 minuti su Messenger (Di lunedì 14 febbraio 2022) La notizia dei vocali di 30 minuti Messenger arriva nel giorno di San Valentino con un copy dedicato sui canali social ufficiali di Meta Italia: «Perché limitare il vostro messaggio d’amore a 60 secondi? – si legge sulla pagina Facebook di Meta Italia – Messenger ha aumentato la durata delle registrazioni vocali a 30 minuti, così potrete esprimervi al meglio e senza interruzioni. Buon San Valentino! ». Il post, che è stato pubblicato un’ora fa, sta facendo il pieno di interazioni e la maggior parte – come prevedibile, vista non solo la nuova possibilità ma anche il copy scelto per informare gli utenti – sono battute sul fatto che di questa nuova possibilità non ce ne fosse proprio bisogno. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 febbraio 2022) La notizia deidi 30arriva neldi Sancon un copy dedicato sui canali social ufficiali diItalia: «Perché limitare il vostro messaggio d’amore a 60 secondi? – si legge sulla pagina Facebook diItalia –ha aumentato la durata delle registrazionia 30, così potrete esprimervi al meglio e senza interruzioni. Buon San! ». Il post, che è stato pubblicato un’ora fa, sta facendo il pieno di interazioni e la maggior parte – come prevedibile, vista non solo la nuova possibilità ma anche il copy scelto per informare gli utenti – sono battute sul fatto che di questa nuova possibilità non ce ne fosse proprio bisogno. LEGGI ANCHE ...

