Messina, ultimo giorno da sindaco per Cateno De Luca (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da mezzanotte non sarà più sindaco di Messina, l'ultimo giorno per Cateno De Luca, che si è dimesso per candidarsi – per ora in solitario – a governatore della Sicilia, è cominciato presto. Qualche diretta Facebook in maglietta bianca per i suoi quasi 500 mila followers, poi gli incontri per i saluti istituzionali: il rettore, il prefetto, il questore, l'arcivescovo, imprenditori e sindacalisti. Dopo la visita istituzionale, De Luca ha incontrato il presidente della Corte d'appello, quindi a Palazzo Leoni per salutare i dipendenti e i sindaci del messinese, con annessa diretta Fb. Fitto il programma anche nel pomeriggio, con la relazione a Palazzo Zanca, sede del municipio, in serata l'ultima riunione della giunta e alle 23 la formalizzazione delle ...

