Messa delle Ceneri, Concistoro e rito della Penitenza: il calendario delle celebrazioni papali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Città del Vaticano – Dopo lo stop imposto dalla pandemia, il Papa torna a celebrare le Ceneri, mercoledì 2 marzo, nelle chiese dell'Aventino con la tradizionale statio e la processione penitenziale dalla chiesa di Sant'Anselmo alla basilica di Santa Sabina, dove celebrerà la Messa che apre la Quaresima. Lo scorso anno, a causa del Covid, le Ceneri furono celebrate da Papa Francesco nella basilica di San Pietro con una presenza limitata di fedeli. Non solo: secondo il calendario diffuso dalla Santa Sede, il Pontefice, venerdì 4 marzo, presiederà un Concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione. Infine, presiederà, venerdì 25 marzo, nella basilica di San Pietro, alle ore 17, la celebrazione della Penitenza. (Il Faro online) Foto © Vatican

