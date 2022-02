Melegnano | la famiglia di Mattia | ucciso da un pirata della strada il 9 febbraio | chiede giustizia Già raccolti 5mila euro online

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Melegnano famiglia

7giorni

Toccante l'addio della Usom calcio, la squadra dilettantistica dicon cui il 31enne aveva ... Tutta la società Usom calcio si stringe alladi Mattia Rossi, ex giocatore biancorosso'. ....i rapporti con la suad'origine, questa scelta di libertà risulta davvero determinante per gli sviluppi futuri della sua vita. Di lì a poco scoppia il '68 e dalla scuola media di...30enne di Melegnano, travolto e ucciso mercoledì sera mentre attraversava l’incrocio del “Malcantone”, alla periferia orientale di Monza. «Questa raccolta fondi - scrive Marco Rossi su GoFundMe - ...Monza. Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Mattia, il giovane di Melegnano ucciso lo scorso 10 febbraio a Monza, in via Sicilia, travolto in pieno da un’auto che non si è fermata per ...