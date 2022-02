Matteo Bassetti | 35 telefonate di minacce in 2 ore dai no vax | “Mi sento lasciato solo”

(Di lunedì 14 febbraio 2022)ha ricevuto nuoveda parte di gruppi no vax: la sua quotidianità è stata fortemente compromessa negli ultimi tempi ed il virologo, che da un anno si è schierato con forza a favore della vaccinazione, ha dichiarato di non sentire come atteso l’appoggio di un processo equo nei confronti di chi finora l’ha minacciato. Ora giunge la notizia di nuove, pesantissime, come lo stesso virologo ha voluto comunicare., il numero di telefono pubblicato su un chat: 35diLa notizia viene comunicata dastesso all’Agi: “Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani sarò in procura per denunciare questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Bassetti

Genova -ancora nel mirino di no vax e no Green pass. Il direttore della clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, spesso al centro del dibattito a tema Covid - 19, nella ...Il numero diè stato nuovamente diffuso in una chat Telegram no vax, e il professore in meno di due ore ha ricevuto 35 telefonate anonime e altrettanti messaggi di minacce. Lo ha raccontato lo ...Ancora minacce no vax per l'infettivologo Matteo Bassetti. «Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani sarò in procura per denunciare questo episodio» ...Per ora sono otto le denunce precedute da identificazione e in alcuni casi anche perquisizione domiciliare avanzate alla Procura dalla Digos di Genova che al professor Matteo Bassetti, oltre ad una ...